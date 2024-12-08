Врач развеяла мифы об ЭКО
ЭКО не связано с аномалиями развития у детей. Об этом напомнила руководитель клиники репродуктивной и пренатальной медицины Юлия Вознесенская-Твердая в интервью «Известиям».
Специалисты в области медицины изучают здоровье детей, рождённых с помощью ЭКО, уже более полувека. С помощью данного метода родились свыше 12 миллионов малышей.
Существует множество исследований, посвящённых здоровью новорождённых с помощью ЭКО: некоторые из них рассматривают первый год жизни ребёнка, другие — их здоровье и развитие вплоть до достижения совершеннолетия.
По словам врача, результаты исследований показывают, что ЭКО не связано с аномалиями развития, отклонениями в поведении или повышенным риском развития онкологических заболеваний.
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