Врач развеяла мифы об ЭКО

20:55, 08 декабря 2024, ПАИ

ЭКО не связано с аномалиями развития у детей. Об этом напомнила руководитель клиники репродуктивной и пренатальной медицины Юлия Вознесенская-Твердая в интервью «Известиям».

Специалисты в области медицины изучают здоровье детей, рождённых с помощью ЭКО, уже более полувека. С помощью данного метода родились свыше 12 миллионов малышей.

Существует множество исследований, посвящённых здоровью новорождённых с помощью ЭКО: некоторые из них рассматривают первый год жизни ребёнка, другие — их здоровье и развитие вплоть до достижения совершеннолетия.

По словам врача, результаты исследований показывают, что ЭКО не связано с аномалиями развития, отклонениями в поведении или повышенным риском развития онкологических заболеваний.