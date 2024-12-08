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Общество

Эндокринолог рассказала о пользе и вреде орехов

Орехи стоит с осторожностью употреблять людям, у которых бывают аллергии, а также людям с различными заболеваниями желудочно-кишечный тракта. Об этом в интервью «Известиям» рассказала эндокринолог Елена Островская.

«В орехах много белка: 25 грамм в 100 граммах кешью, почти 20 граммов в фисташках, 18,5 граммов в миндале. Во время постов, при соблюдении вегетарианской или веганской диеты они особенно полезны», – отметила врач.

В грецких орехах много полифенолов, витамина Е и йода. Фундук является лидером по содержанию антиоксидантов, в частности, 3 проантоцианидинов, которые помогают снизить окислительный стресс и системное воспаление.

Мускатный орех содержит эфирные масла, которые благотворно влияют на состояние кожи и стимулируют рост волос.

Оптимальная суточная норма орехов составляет примерно 30 грамм, уточнила специалист.

Однако, если в рационе недостаточно других источников белка, то количество орехов можно немного увеличить. В больших количествах орехи могут вызвать проблемы с пищеварением. Людям с синдромом раздражённого кишечника, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять орехи с осторожностью. Кроме того, орехи могут вызвать сильные аллергические реакции.

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