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Общество

Ветераны службы ПВО принимали поздравления в Опочецком доме культуры

В России войска противовоздушной обороны празднуют свой 110-летний юбилей сегодня, 8 декабря. Накануне праздника в торжественной обстановке в выставочном зале Опочецкого дома культуры собрались ветераны службы ПВО, пишет районная газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: районная газета «Красный маяк»

С музыкальной программой перед ветеранами выступили Александра Дмитриева, Дарья Покоренко и Дмитрий Петров.

«Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО, поздравляю вас с профессиональным праздником! Более века военнослужащие стоят на страже безопасности воздушных рубежей нашей Родины! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!» – отметил в своём поздравлении заместитель главы администрации Опочецкого округа по экономической деятельности Виктор Александров.

Отметим, исторически датой начала становления войск ПВО считается 8 декабря 1914 года.

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