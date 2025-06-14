Секреты подготовки к экзаменам раскрыла псковская выпускница, сдавшая ЕГЭ по химии на сто баллов

19:45, 14 июня 2025, ПАИ

Секреты подготовки к экзаменам раскрыла выпускница ПИЛГ Софья Дмитриева, сдавшая ЕГЭ по химии на сто баллов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Софья начала готовиться к экзамену заранее: в течение двух лет она занималась в школе под руководством своего учителя Ирины Баркановой. В 11-м классе она дополнила подготовку курсами в онлайн-школе «100-балльный репетитор», чтобы углубить знания и отработать сложные темы.

Такой комплексный подход позволил ей уверенно освоить материал и добиться высоких результатов, отметили в комитете.

«Самое важное, что я вынесла из всей подготовки: очень важно делать работу над ошибками, и все ошибки до ЕГЭ приносят только пользу. На экзамене встретились новые задания, но я справилась с ними, так как уже решала более сложные», – сказала она.

Поступать Софья планирует в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.