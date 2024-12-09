Пскович вошёл в первую шестёрку лучших фехтовальщиков России

11:17, 09 декабря 2024, ПАИ

Пскович Роман Колычев занял шестое место на первенстве России по фехтованию на шпагах среди юношей до 15 лет, которое прошло в Уфе 7 декабря. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире, где собрались лучшие фехтовальщики страны в своём возрасте, приняли участие 223 спортсмена, в том числе три представителя Пскова – Ярослав Смирнов, Гордей Губкин и Роман Колычев. Псковичи боролись за награды в командном и индивидуальном зачётах.

Роман Колычев занял 31-е место квалификации и автоматически вышел в 1/64 финала, где обыграл представителя Новосибирской области Дамира Галиакберова – 12:8. Затем спортсмен дошёл до четвертьфинала, обыграв фехтовальщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана. В 1/4 финала Роман Колычев уступил Петру Кулешову, представляющему Москву, со счётом 9:12. Кулешов в итоге стал серебряным призёром соревнований.

Гордей Губин по итогам соревнований занял 44-е место, а Ярослав Смирнов стал 196-м. В командном зачёте псковская сборная заняла 22-е место из 48 команд. Псковичи уступили в 1/16 финала второму составу Санкт-Петербурга – 22:36.

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