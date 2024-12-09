Три золотые медали завоевали боксёры Псковской области на турнире в Выборге

11:29, 09 декабря 2024, ПАИ

Три золотые медали завоевали боксёры Псковской области на соревнованиях памяти председателя общественного объединения «Фаворит Выборг» А. П. Петрова. Состязания прошли в Выборге с 4 по 7 декабря, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Победы на соревнованиях одержали Дмитрий Морозов, Алексей Белавин и Артур Кулаков. Кулакова также признали лучшим боксёром турнира. Серебро на счету Максима Свереды и Омара Кулаева.

Тренируют спортсменов Игорь Зуев, Вадим Голик, Виктор Кириллов и Александр Воробьёв.

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