Псковичка стала победителем регионального турнира по боксу в Тверской области

11:50, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковичка Илона Ляман стала победителем XII регионального турнира по боксу среди девушек «Виктория» в честь освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования прошли в Конаково Тверской области с 5 по 8 декабря, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Илона Ляман провела два поединка и в обоих одержала победу, выиграв золото стартов. Псковичка соревновалась с тремя спортсменками из Твери, Конаково и Балашихи в возрастной группе среди женщин 19–40 лет. Тренирует Илону Ляман Олег Соловьёв.

Напомним, боксёры Псковской области выиграли три золотые медали на соревнованиях памяти председателя общественного объединения «Фаворит Выборг» А. П. Петрова.

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