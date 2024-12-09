В Пскове подвели итоги фестиваля фиджитал-спорта

12:21, 09 декабря 2024, ПАИ

Фестиваль «Технологии первых: день фиджитал-спорта для молодёжи» прошёл в Пскове 7 декабря, сообщили ПАИ в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области



Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области















В рамках фестиваля прошли лекции от региональных спикеров на темы развития фиджитал-спорта в Псковской области и безопасности в интернете, а также соревнования в дисциплинах «ритм-симулятор», BeatSaber VR, «интерактивный футбол».

В ритм-симуляторе Just Dance выиграл Арсений Тимофеев, второе место занял Степан Никитин, а замкнула тройку лидеров Елизавета Орлова. В дисциплине BeatSaber VR победил Леон Хабиби, серебро у Михаила Николаева, а бронза на счету Иманта Кузика. В интерактивном футболе победил Георгий Петров, вторым стал Артём Дроздов, а третьим – Сергей Разик.

Победители получили наградную продукцию в виде кубков, медалей и брендированных кружек. Также самым активным участникам подарили памятные призы.

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