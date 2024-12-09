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Общество

50% псковичей приглашали на старое место работы

50 % опрошенных псковичей рассказали, что работодатели приглашали их на предыдущее место работы. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Так, в течение последних 12 месяцев три из десяти компаний приглашали уже уволившихся сотрудников вернуться на прежнее место, и большинству из работодателей удалось вернуть в штат некоторых ушедших исполнителей.

Женщин чаще мужчин зовут на старое рабочее место: 53 % и 47 % соответственно. Однако наибольшее желание возвращения на прежнюю работу проявляла мужская часть псковичей, а псковички в основном отказываются от подобных предложений.

Толчком к тому, чтобы восстановиться в должности, послужили повышенная зарплата, предложения карьерного роста, улучшение условий труда и хорошие отношения в коллективе. У тех, кто вернуться отказывается, причиной являются также деньги. Псковичи рассказали, что их просят возвратиться, а желаемую ставку не предлагают.

Ранее сообщалось, что 25 % псковских компаний пытаются удержать от увольнения каждого сотрудника. Для достижения этой цели наниматели предлагают не только повышенную зарплату, но и удалённый рабочий график и интересные проекты.

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