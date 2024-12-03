25% псковских компаний пытаются удержать каждого сотрудника от увольнения

11:21, 03 декабря 2024, ПАИ

Кадровый голод вынуждает компании прилагать всё больше усилий к удержанию сотрудников. Так, 25 % компаний в Пскове пытаются сохранить от увольнения буквально всех, а 68 % прилагают к этому усилия лишь иногда, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Причиной удержания людей является не только кадровый голод, но и потраченные средства компании на обучение, опасения утечки данных к конкурентам, влияние текучки кадров на климат в коллективе и повторный процесс адаптации исполнителя.

Работников, которые изъявили желание оставить свой пост, работодатели характеризовали как талантливых и инициативных сотрудников, которые либо приносили прибыль, либо были позитивным «середнячком».

Результаты, согласно данным опроса, показывают, что большинство тех, кто написал заявление об увольнении, можно удержать. Так, наниматели предлагают интересные проекты или удалённый рабочий график, однако универсальный способ оставить сотрудника – повысить зарплату.

Напомним, что с января по сентябрь 2024 года зарплата в Псковской области выросла на 13,2 % в реальном выражении и в среднем составила 52 371 рубль. А суммарная задолженность работодателей перед персоналом по состоянию на 1 ноября нынешнего года уменьшилась на 29,3 %.