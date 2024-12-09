Пскович стал призёром межрегионального турнира по дзюдо в Москве

13:07, 09 декабря 2024, ПАИ

Пскович Егор Мельник стал призёром межрегионального турнира по дзюдо «Кубок динамовца» на призы четырёхкратного бронзового призёра Паралимпийских игр Виктории Потаповой. Соревнования прошли в зале Московского центра боевых искусств, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Динамо».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов. Егор Мельник, выступающий в весовой категории до 73 килограммов в возрастной группе до 18 лет, выиграл пять поединков из шести и занял третье место.

Псковский спортсмен представляет общество «Динамо».

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