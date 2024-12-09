В России автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся

12:31, 09 декабря 2024, ПАИ

Автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Новосибирской области. В салоне было 43 человека, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Isuzu Elf ехал по дороге Новосибирск – Кочки – Павлодар. При совершении разворота автомобиль врезался в автобус, в котором находилось 43 пассажира. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали 11 человек, двое отказались от госпитализации, девять человек доставили в медучреждения для оказания помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливают. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.