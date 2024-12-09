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Спорт

Первый в истории области чемпионат по бегу на дорожке проходит в Пскове

Первый в истории Псковской области чемпионат по бегу на дорожке проводит школа бега Pro Sport с 9 по 22 декабря, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Первый в истории области чемпионат по бегу на дорожке проходит в Пскове. Фото: Pro Sport

В рамках соревнований доступны дистанции один километр для девушек и три километра для мужчин. Принять участие в соревнованиях могут все желающие.

По итогам соревнований организаторы наградят тройку лучших, а также разыграют подарки среди всех участников финишного протокола.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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