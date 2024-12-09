Выставка «Героям наших дней» из Донецка открылась в Пушкинских Горах

12:51, 09 декабря 2024, ПАИ

9 декабря, в День Героев Отечества, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл для посетителей выставку «Героям наших дней». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Материалы для экспозиции, развёрнутой в музейном НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), прибыли в Пушкиногорье из Донецка. Это – работы из числа представленных на открытый конкурс детских рисунков, который провели специалисты Художественного музея «Арт-Донбасс». Участие в конкурсе приняли более двухсот воспитанников 47 учебных заведений Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, Тореза, Снежного, Иловайска, Харцызска, Шахтерска, Зугрэса, Смоленска, Курска, Тихвина, Ханты-Мансийска, Карсуня и Москвы.

Первыми посетителями новой выставки стали жители Пушкинских Гор, в том числе молодёжь: учащиеся и преподаватели Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина, Пушкиногорской детской школы искусств, юнармейцы. В честь праздника сотрудники «Михайловского» вместе с работниками Пушкиногорского культурно-досугового центра провели для них праздничную литературно-музыкальную программу.

Планируется, что выставка «Героям наших дней» в Государственном Пушкинском заповеднике будет работать до 25 января 2025 года. Вход на неё свободный.