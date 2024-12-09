Псковичи стали призёрами заключительного тура чемпионата Петербурга по настольному теннису

13:44, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковские команды Nordman заняли первое и второе общекомандные места в заключительном туре открытого чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: предоставил Юрий Сорокин



Фото: предоставил Юрий Сорокин



Фото: предоставил Юрий Сорокин



Фото: предоставил Юрий Сорокин



Фото: предоставил Юрий Сорокин









Первая команда Nordman выиграла заключительный тур, а второй состав завоевал серебро. Замкнули тройку лидеров представители петербургской команды «Лидер-Телеком».

Спортсмены клуба Nordman на протяжении всех игр турнира показывали высокий уровень мастерства, побеждая во всех матчах, отметил Юрий Сорокин. «По уважительным причинам в заключительном туре не была представлена часть наших спортсменов, которые входят в первую десятку лучших ракеток страны, однако наши команды справились с задачей и обеспечили себе наивысшие места на пьедестале», – подчеркнул он.

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