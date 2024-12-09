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Псковичам дали совет, как правильно написать жалобу на банк

Если банк или иные финансовые организации нарушили права клиентов, следует написать жалобу. Как сделать это грамотно, чтобы ускорить процесс и решить проблему, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов: «Обращения о нарушении прав клиента рассматривают Роспотребнадзор, ФАС, ФССП и Роскомнадзор». Фото: ПАИ

«В хронологическом порядке нужно указать все значимые даты, события и имена сотрудников, с которыми вы общались. Также важно сообщить номер и дату договора, реквизиты организации и свои контактные данные», – объяснил Александр Иванов. Он уточнил, что к обращению можно приложить аудио- или видеозапись разговоров с сотрудниками, скриншоты переписки, ссылку на сайт организации и любые другие материалы, которые подтверждают обоснованность жалобы.

Для быстрого решения денежных споров с банками, МФО или страховщиками граждане могут обратиться за бесплатной помощью к омбудсмену, решение которого обязательно к исполнению. «Но сумма, которую вы хотите получить от финансовой организации, должна составлять не больше 500 тысяч рублей», – сказал эксперт. Если сумма больше – придётся идти в суд, а исключениями являются споры по ОСАГО и пенсиям, так как суммы по ним не ограничены.

В случае если гражданин не понимает, в какое ведомство обратиться, гость студии советует проконсультироваться со специалистами Банка России. «Это можно сделать в чате приложения «ЦБ Онлайн» или по телефону горячей линии регулятора 8-800-300-30-00», – уточнил он.

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