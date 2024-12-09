В Пскове прошла церемония спецгашения марки, посвящённой Герою России Ивану Поздееву

14:09, 09 декабря 2024, ПАИ

Церемония специального гашения почтовой марки, посвящённой Герою России, командиру 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, гвардии подполковнику Ивану Поздееву, состоялась сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствует вдова Героя России Оксана Поздеева вместе с младшей дочерью.

Спецгашение марки прошло по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил директору Государственного архива Псковской области Наталье Исаковой памятную рамку с только что погашенной маркой.

Также в рамках мероприятия прошла лекция на тему «Псковский Сусанин», посвящённая самому пожилому Герою Советского Союза в истории России – Матвею Кузьмину.

Отметим, по заказу Минобороны России было выпущено десять почтовых марок серии «Герои Российской Федерации», посвящённых участникам СВО из различных субъектов России, одна из которых посвящена Ивану Поздееву.