В Пскове прошла церемония спецгашения марки, посвящённой Герою России Ивану Поздееву
Церемония специального гашения почтовой марки, посвящённой Герою России, командиру 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, гвардии подполковнику Ивану Поздееву, состоялась сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
На мероприятии присутствует вдова Героя России Оксана Поздеева вместе с младшей дочерью.
Спецгашение марки прошло по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил директору Государственного архива Псковской области Наталье Исаковой памятную рамку с только что погашенной маркой.
Также в рамках мероприятия прошла лекция на тему «Псковский Сусанин», посвящённая самому пожилому Герою Советского Союза в истории России – Матвею Кузьмину.
Отметим, по заказу Минобороны России было выпущено десять почтовых марок серии «Герои Российской Федерации», посвящённых участникам СВО из различных субъектов России, одна из которых посвящена Ивану Поздееву.
Более тысячи обращений уже поступило на прямую линию с губернатором Михаилом Ведерниковым
В Пскове прошла церемония спецгашения марки, посвящённой Герою России Ивану Поздееву