Прокуратура стала обладателем Суперкубка Пскова по футзалу

13:30, 09 декабря 2024, ПАИ

Команда «Прокуратура» стала обладателем Суперкубка Пскова по футзалу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Пскова.



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



























В матче за трофей встретились чемпион Пскова по футзалу 2024 года «Прокуратура» и победитель Кубка Пскова 2023 года «Интер». Игра прошла в псковском спорткомплексе «Олимп».

«Прокуратура» обыграла «Интер» со счётом 3:2. В составе победителей дубль на счету Сергея Бабакина и ещё гол у Антона Шишаева. У «Интера» забили Антон Прокофьев и Владислав Емельянов.

В матче лучшим игроком стал уроженец Белгорода, экс-игрок великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Бабакин.

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