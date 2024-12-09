Использование иностранных мессенджеров в рабочих целях может быть ограничено

13:40, 09 декабря 2024, ПАИ

Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях в некоторых сферах. Такие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Запрет предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки (при их взаимодействии с физическими лицами – пользователями сервисов), на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Соответственно, для работы с физлицами допускается использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, организатором которого является российское юрлицо или гражданин России. При этом оговаривается, что соответствующий сотрудник/госслужащий, использующий российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. Сейчас этот законопроект находится на согласовании с заинтересованными госорганами.