«И роды будут хорошие, и дети будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей

13:48, 09 декабря 2024, ПАИ

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в эфире телеканала «Россия 24» посоветовал беременным женщинам посещать музей, чтобы у них хорошо проходили роды и «дети были хорошие».

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», – заявил Пиотровский.

Руководитель Эрмитажа не одобрил возмущения в соцсетях по поводу детей в музее. Он удивился недружелюбию людей, которые жалуются на детский шум.

«Казалось бы, радоваться надо, когда детей водят. Вот не все [радуются], но мы радуемся», – заверил Пиотровский.