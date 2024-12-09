В Пскове работник завода упал и разрезал себе плечо профлистом

14:36, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковский рабочий упал на заводе и разрезал себе руку профлистом, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

На одном из предприятий в Пскове, специализирующемся на производстве кабельной продукции, 49-летний мужчина на рабочем месте получил травму. Он упал, споткнувшись, и в этот момент его руку порезал соскользнувший профлист.

В медучреждении ему установили диагноз: резаная рана предплечья и геморрагический шок. Обстоятельства происшествия уточняются.