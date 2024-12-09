Администрация Пскова добивается сноса двух газетных киосков

14:29, 09 декабря 2024, ПАИ

Администрация Пскова через суд добивается сноса двух газетных киосков, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

Ранее городская администрация и ООО «Псков-Печать» заключили договоры на размещение нестационарных торговых объектов по двум адресам: на улице Труда на остановке автобусов «Улица Звёздная» и на Рижском проспекте у дома № 6.

Так как «Псков-Печать» не вела в киосках никакой торговли, администрация в одностороннем порядке расторгла договоры.

Затем администрация вынесла постановления о демонтаже самовольно установленных киосков, однако ответчик сносом не занимается. В связи с этим администрация обратилась с иском в арбитражный суд.

Судебное заседание назначено на 13 января 2025 года.