Администрация Пскова добивается сноса двух газетных киосков
Администрация Пскова через суд добивается сноса двух газетных киосков, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.
Ранее городская администрация и ООО «Псков-Печать» заключили договоры на размещение нестационарных торговых объектов по двум адресам: на улице Труда на остановке автобусов «Улица Звёздная» и на Рижском проспекте у дома № 6.
Так как «Псков-Печать» не вела в киосках никакой торговли, администрация в одностороннем порядке расторгла договоры.
Затем администрация вынесла постановления о демонтаже самовольно установленных киосков, однако ответчик сносом не занимается. В связи с этим администрация обратилась с иском в арбитражный суд.
Судебное заседание назначено на 13 января 2025 года.
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