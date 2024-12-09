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Елена Полонская – о приезде соотечественников в Псковскую область: Мы всегда рады принять их

О приезде соотечественников из Германии и Латвии в Псковскую область рассказала корреспонденту ПАИ уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Елена Полонская – о приезде соотечественников в Псковскую область: «Мы всегда рады принять их у нас». Фото: ПАИ

«В связи с агрессивной политикой на территории недружественных стран в отношении наших соотечественников вырос спрос на переселение в Псковскую область. Мы видим, что соотечественники обращают на нас большое внимание и готовы переехать к нам», – подчеркнула она.

Сегодня гостям презентуют экономический потенциал Псковской области, уточнила Елена Полонская. «И мы очень надеемся, что совсем скоро на территории нашего региона откроются новые предприятия, создадутся новые рабочие места и ещё больше наших соотечественников будут уделять внимание переезду в Псковскую область. Мы всегда рады принять их у нас», – сказала Елена Полонская.

Правительство Псковской области, региональный фонд инвестиционного развития готовы оказать соотечественникам всевозможную помощь, подчеркнула Елена Полонская.

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