Номер контакт-центра изменился в псковском отделении Соцфонда
Номер контакт-центра изменился в отделении Социального фонда России по Псковской области. Теперь жителям региона следует звонить по телефону 8-800-100-00-01, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.
По телефону контакт-центра 8-800-100-00-01 псковичи могут получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования.
Прежний телефон – 8-800-200-00-98 – больше не функционирует, уточнили в пресс-службе.
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