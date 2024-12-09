Номер контакт-центра изменился в псковском отделении Соцфонда

14:58, 09 декабря 2024, ПАИ

Номер контакт-центра изменился в отделении Социального фонда России по Псковской области. Теперь жителям региона следует звонить по телефону 8-800-100-00-01, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

По телефону контакт-центра 8-800-100-00-01 псковичи могут получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования.

Прежний телефон – 8-800-200-00-98 – больше не функционирует, уточнили в пресс-службе.