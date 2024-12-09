В 2027 году Псковская область войдёт в число пилотных регионов по реабилитации детей-инвалидов

15:10, 09 декабря 2024, ПАИ

В 2027 году Псковская область войдёт в число регионов, где будет реализовываться пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила сегодня, 9 декабря, на заседании Правительства РФ.

В 2025 году пилотный проект будет распространен на Московскую область, Удмуртию и ХМАО. В 2026-м к проекту присоединятся 16 регионов, в 2027-м ещё 16, в числе которых и Псковская область. Таким образом, общее число регионов – участников пилотного проекта увеличится до 38.

В бюджете на эти цели заложено 5,5 млрд рублей на три года. Эти средства помогут провести реабилитацию 50 тысяч детей.