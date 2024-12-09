Тёплые штаны, повышение квалификации и полёт на параплане: какие подарки к Новому году получали и о каких мечтают псковичи

16:07, 09 декабря 2024, ПАИ

Скоро, скоро он придёт, главный праздник – Новый год! На улицах уже висят праздничные украшения и горят гирлянды. Жители Псковской области с нетерпением ждут последнюю рабочую неделю уходящего года, чтобы отметить этот праздник и получить приятное в подарок.

Мы спросили у них, кому они готовят подарки на праздник и что ждут под ёлкой.

Робо-зверушка и цветной сахар

Второкурсница ПсковГУ Марина Самуленкова всегда дарит подарки своим родным и друзьям. В выборе она отталкивается от интересов и увлечений близких. Иногда мастерит что-то своими руками, чтобы вызвать особенную радость.

«Помню, когда была маленькая, Дед Мороз оставил мне под ёлкой робо-зверушку, которую нужно было «кормить» и «убаюкивать». Её функционал небольшой, но в то время моей радости не было предела. Тогда это было чем-то очень необычным для меня, поэтому, наверное, и запомнилось», – рассказала девушка.

Сейчас студентка активно развивает своё сообщество в социальной сети «ВКонтакте». На вопрос, что она хотела бы получить на Новый год, Марина Самуленкова отвечает: «Что-то, что могло бы пригодиться для съёмок видео, например, стабилизатор, видеокамеру, хлопушку, хромакей».

У пенсионерки Антонины Александровны Топоевой много родных, и она никого не обделяет подарками. «Мне приятно искать красивые открытки, поздравлять с Новым годом. По возможности надо дарить с сюрпризом, пусть подарки будут и недорогие», – рассказала женщина. Антонина Александровна поделилась своим детским воспоминанием: когда ей было семь лет, тётя привезла ей подарок из Москвы – тёплые спортивные штаны, а ещё цветной сахар в красивой коробочке в виде ёлочки. Она запомнила это на всю жизнь.

Антонина Александровна уверяет, что рада любому подарку, сделанному от чистого сердца.

Дежурная по станции «Себеж» Инга Барканова дарит подарки не только своим родственникам и друзьям, но и коллегам. Она предпочитает тематические сюрпризы, связанные с Новым годом, – символом года, украшениями и сладостями.

«В прошлый Новый год, к сожалению, на полках магазинов было тяжело найти мандарины, так что действительно запомнившимся подарком стал год, когда у нас было много мандаринов», – делится Инга Барканова.

Для неё в подарке самое важное – это эффект сюрприза, ведь именно он дарит волшебство.

Ластик для стирания печали

Студент третьего курса ПсковГУ Максим Дубровин дарит подарки друзьям просто в обязательном порядке. В этом году своим товарищам планирует вручить галстук, сбитень, шарф и даже проектор звёздного неба!

Самым запоминающимся подарком для него самого стала поездка в Карелию, но в этом году он хочет чего-то необычного.

«Я бы хотел ластик, чтобы стирать из жизни всё плохое», – пооткровенничал Максим Дубровин.

Ни к кому не остаётся равнодушной накануне праздника психолог Елена Шестаченко. Она поздравляет не только семью, но и своих друзей и коллег.

Важная эмоция, которую Елена Шестаченко мечтает вызвать у родных и близких, – удивление. Этим она руководствуется в выборе подарков.

Самым запоминающимся подарком в Новый год психолог считает рисунки своих детей и открытки. «В этом году хочу, чтобы мне подарили повышение квалификации», – улыбается Елена Шестаченко.

Чтобы все были здоровы

Организатор клуба «Не очень анонимных поэтов» Алёна Любина дарит подарки всем – от коллег до... котов. Она считает, что новогоднее настроение должно быть у каждого. Любит как дарить, так и получать уникальные подарки, поэтому в этом году планирует подарить красивый зимний свитер с авторской вышивкой строчек из стихотворения, написанного получателем подарка. «Обожаю свободу выбора и новые впечатления, поэтому самые приятные подарки – это сертификаты на что угодно. Благодаря таким подаркам я записала песню в студии, летала на параплане, ездила на гоночной машине: уверена, впереди ещё много неизведанного», – поделилась Алёна Любина.

90-летний пскович, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Иванов утверждает, что мода на дарения к Новому году пришла в последние десятилетия, а уж в его послевоенное детство главным подарком были сладости: пряники и пироги с вареньем, которые пекла родительница. «Да подарки-то малым детям надо дарить, конфеты или фрукты, ну, может, и игрушки. А взрослым – только на день рождения, ну и женщинам – цветы к 8 Марта. А нам, старикам, не надо никаких подарков, нам угощений хватает», – считает ветеран и всем желает хорошего здоровья.

Не надо сюрпризов!

Педагог Кира Лагвилава дарит новогодние подарки в основном своим близким: детям, родителям, мужу, иногда друзьям. Она предпочитает прикладные вещи, которые используются в жизни, и не любит подарки, которые захламляют квартиру.

Самым запоминающимся подарком для неё стала цветная лазерная многофункциональная установка, которой пользуется с удовольствием.

«У меня нет ожидания по подаркам. Я очень смущаюсь, когда мне их дарят. Я, если честно, очень не люблю сюрпризы», – признаётся Кира Лагвилава.

Только своим близким готовит подарки механик завода «ЭлПром» Сергей Порошенков.

«Всё равно, какой подарок сделают мне, главное, чтобы он был», – утверждает мужчина.

Самый запоминающийся подарок для него из детства – радиоуправляемая машинка. О том, что он собирается дарить в этом году, Сергей Порошенков отвечает, что это секрет!

«Я дарю подарки на каждый Новый год. Я вообще люблю дарить больше, чем получать. Дарю всем родным и близким людям. Стараюсь приготовить небольшой сувенир коллегам», – рассказала ведущий инспектор центра занятости по Новоржевскому району Елена Порошенкова.

Большая кукла Красная Шапочка стала самым запоминающимся подарком для неё. Она умела говорить «мама» и ходить за руку.

Елена Порошенкова отмечает, что любит неожиданные подарки и поэтому на этот год ничего не загадывает.

Весточка из армии

Методист Новоржевского районного культурного комплекса Полина Чистякова дарит что-то, как правило, самым близким людям, но по особому случаю может обрадовать и знакомых. «Не люблю бесполезные вещи, поэтому стараюсь дарить то, что имеет какое-то практическое значение», – подчеркнула девушка.

Идея для хорошего подарка приходит к ней спонтанно. Чаще всего она дарит что-то из элементов интерьера.

Интересная история: у Полины Чистяковой есть друг-предсказатель, который дарит девушке сладкий Kinder-сюрприз. Однажды в нём она обнаружила машинку – и через два месяца она приобретает себе автомобиль; в другом таком сюрпризе методист нашла пингвина, который вылетал из своего снежного домика – иглу. В том же году девушка отметила переезд.

«Что хотела бы получить? Даже не знаю: чем больше ожидания, тем больше разочарования, если что-то идёт не так, поэтому ничего не жду, кроме Kinder-сюрприза!» – улыбается она.

Каждый Новый год медсестра Татьяна Иванова с особой теплотой поздравляет свою семью: маму, сестру, племянника с племянницей, дочку, зятя, внучку, а также подруг и коллег.

«Пока ещё не определилась, но что-то вроде подарка для личного пользования», – отметила она.

Татьяна Иванова считает ценным и близким душе подарком встречу Нового года всей семьёй. Кроме того, она, подобно многим из нас, с нетерпением ждёт исполнения желаний.

Новый год – трепетный и всегда долгожданный праздник, поэтому начальник грузового района на железнодорожной станции Себеж Екатерина Шабанова ответственно поздравляет родственников и близких.

В этом году готовит небольшие сувениры. Память – то, что иногда непросто выразить материально, поэтому сувениры – хороший вариант для подарка, считает она.

Екатерина Шабанова назвала самый запоминающийся для неё подарок – письмо от друга, который был на военной службе.

Опрос подготовили студенты второго курса ПсковГУ Даниил Воронин и Ульяна Фёдорова.