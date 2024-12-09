Псковский хлебокомбинат получил три награды на всероссийском смотре качества

16:21, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковский хлебокомбинат получил три награды на всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2024». Об этом сообщается в соцсетях предприятия.

​

В смотре участвовало 31 хлебопекарное предприятие из разных регионов России и Белоруссии. Всего было представлено 258 образцов хлебобулочной продукции.

Псковичи получили золотую медаль за высокое качество яблочно-брусничной слойки, малинового пирожка, вишневого пирожка и лепёшки с луком. Бронзой оценена сдоба. «Лучшим инновационным продуктом года» стала лепёшка с луком.