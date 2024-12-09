Псковский хлебокомбинат получил три награды на всероссийском смотре качества
Псковский хлебокомбинат получил три награды на всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2024». Об этом сообщается в соцсетях предприятия.
В смотре участвовало 31 хлебопекарное предприятие из разных регионов России и Белоруссии. Всего было представлено 258 образцов хлебобулочной продукции.
Псковичи получили золотую медаль за высокое качество яблочно-брусничной слойки, малинового пирожка, вишневого пирожка и лепёшки с луком. Бронзой оценена сдоба. «Лучшим инновационным продуктом года» стала лепёшка с луком.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 декабря 2024
В Дедовичском районе торжественно открыли мемориальную доску памяти погибшего участника СВО