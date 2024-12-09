Геннадий Иойлев: «Основы безопасности и защиты Родины» и «труд» дают начальную профориентацию

17:01, 09 декабря 2024, ПАИ

О важности введения в школьную программу «основ безопасности и защиты Родины» и «труда» с обновлённой программой рассказал начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Важно изменение содержания двух предметов. Теперь «труд» предусматривает и профориентационную составляющую для того, чтобы ребёнок мог задуматься о том, кем бы он хотел стать в будущем. А «основы безопасности и защиты Родины» – это модульный предмет, который предусматривает изучение прикладных вещей, связанных со службой в Вооружённых силах РФ», – отметил он.

Все эти предметы дают ребёнку функциональную грамотность – возможно, научиться делать что-то руками и при этом уже начать задумываться о своей будущей профессии, подчеркнул Геннадий Иойлев.