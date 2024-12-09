15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

16:48, 09 декабря 2024, ПАИ

15 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 2 по 8 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 19 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили девять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.