Встреча с участником СВО Валерием Хруцким прошла в гуманитарном лицее Пскова

16:55, 09 декабря 2024, ПАИ

Встречу с участником СВО, ветераном боевых действий, удостоенным медали «За отвагу», Валерием Хруцким провели для учащихся 9 класса гуманитарного лицея Пскова в День Героев Отечества, сообщает корреспондент ПАИ. Открытый лекторий «Знание. Герои» организовало Российское общество «Знание» совместно с «Движением первых».



Фото: Анна Чаплыгина



Фото: Анна Чаплыгина



Фото: Анна Чаплыгина



Фото: Анна Чаплыгина







С ветераном СВО, участником СВО, удостоенным медали «За отвагу», встретились девятиклассники. Валерий Хруцкий рассказал школьникам о своей военной специальности – старшего разведчика-снайпера. Сейчас в должности старшины РВПП (рота вновь прибывшего пополнения. – ПАИ) он обучает новобранцев всем тонкостям профессии, которые в нужную минуту могут спасти ребятам жизнь.

«Не все измеряется деньгами, важно помнить, кто ты на самом деле, и ценить свою Родину. А у каждого любовь к стране должна начинаться со своей малой родины, семьи, деревни или города, где ты родился и живешь», – отметил Валерий Хруцкий.

Валерий Хруцкий продолжает обучаться по программе «Время героев», которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, а также получает второе высшее образование по специальности «психолог».