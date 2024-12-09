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Более 70 медалей завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по джиу-джитсу

Более 70 наград завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу, которые прошли в Великом Новгороде с 6 по 8 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

Более 70 медалей завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по джиу-джитсу. Фото предоставила Анна Шумейко

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Псковской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей, а также Карелии. Псковскую область представляли спортсмены из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и села Серёдка Псковского района. «В итоговом подсчёте было три раздела: бои, борьба и ката. Мы участвовали только в борьбе и даже благодаря всего одному разделу выиграли первое общекомандное место», – сообщила Анна Шумейко. Среди более чем 70 наград борцы Псковской области выиграли 27 золотых.

Финалисты окружного этапа и победители первенства Псковской области имеют право выступить на чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. «Обычно мы возим порядка семи человек на первенство России до 14 лет, потому что очень далеко. Эти соревнования проходят либо в Челябинске, либо в Барнауле. На первенства до 21 и до 16 лет, которые будут проходить в конце января в Конаково Тверской области, мы возим порядка 12–14 спортсменов. А на чемпионат и первенство до 18 лет, которые пройдут в феврале, получается порядка 20 человек. На этап до 12 лет около 12 ребят поедут в Вологду», – отметила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области.

«Мы выиграли большое количество наград, но в следующем году планируем заработать ещё больше медалей, потому что этот турнир мы забрали к себе в Псков. Принимающая сторона может выставлять не двух человек в одной весовой категории, а четырёх», – пояснила Анна Шумейко.

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