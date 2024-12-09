Псковский драмтеатр представил спектакль «Амфитрион» в Казани

17:30, 09 декабря 2024, ПАИ

В Казани завершился XVI Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло», в программу которого вошло 14 спектаклей из восьми городов России. Псковский академический театр драмы имени Пушкина был приглашён на фестиваль со спектаклем «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Ильгиза Зайниева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Показ спектакля «Амфитрион» прошёл с аншлагом на сцене Татарского государственного театра кукол «Экият», художественным руководителем которого является Ильгиз Зайниев. После спектакля состоялось обсуждение с экспертами фестиваля: театроведом, кандидатом искусствоведения, доцентом ГИТИСа Екатериной Морозовой; театральным критиком, советником министра культуры Татарстана, помощником художественного руководителя театра кукол «Экият» Ниязом Игламовым; театроведом, преподавателем ГИТИСа и Высшей школы деятелей сценического искусства Александром Висловым.

«Для режиссёра Ильгиза Зайниева комедия Мольера «Амфитрион» стала поводом поговорить о взаимоотношениях в парадигме «божественное – человеческое», где категория божественного изображена с хорошей иронией, отсылками к массовой культуре, попадающими в зрителя, и в итоге нивелируется. Спектакль выдержан стилистически цельно, он острый и очень современный. Псковский театр драмы, как всегда, представил прекрасные актёрские работы. Это тот случай, когда мы говорим о современном, то есть актуальном театре. Здесь вы попали в точку», – отметила Екатерина Морозова.

Нияз Игламов отметил, что сотрудничество Псковского театра драмы с известным режиссёром, драматургом из Татарстана принесло свои плоды: «Я вижу, что задачей творческой команды было сделать крепкую зрительскую комедию, и казанский зритель, весьма искушенный, принял спектакль, как мне показалось, очень хорошо».

В основе пьесы великого французского комедиографа Жан-Батиста Мольера «Амфитрион» – античный мифологический сюжет о зачатии Геракла, ставший для драматургов от Античности до наших дней колоссальным источником вдохновения. В Псковском театре драмы режиссёр задался вопросом: олимпийские боги, оставляющие в дураках простых смертных, – кто они сегодня?

Ильгиз Зайниев – один из ведущих режиссёров Татарстана, он возглавляет Татарский государственный театр кукол «Экият», поставил десятки спектаклей в разных театрах республики, пишет пьесы. Он и его постановочная команда спектаклем «Амфитрион» продолжили проект «Режиссёры национальных регионов России в Псковском театре драмы». Художник спектакля – Геннадий Скоморохов, главный художник Рязанского театра драмы, композитор – Эльмир Низамов (Казань), художник по свету – Ильшат Саяхов (Набережные Челны), хормейстер – Елена Обухова, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы, репетитор по пластике – Илона Гончар (Псков), балетмейстер театра.

В Пскове «Амфитрион» покажут 4 и 7 января.