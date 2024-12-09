Ветеран труда из Островского района поблагодарила губернатора за решение проблем

19:25, 09 декабря 2024, ПАИ

71-летняя жительница деревни Заньково Островского района, ветеран труда Мария Совкова поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за решение её проблем. Об этом она сказала в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«Хочу сказать большое спасибо вам и вашей команде за решение моих проблем в 2022–2023 годах. Хочу пожелать вашей команде мирного неба над головой, а вам лично – тихого семейного счастья. Спасибо за ваше внимание и вашу большую работу», – отметила она.

Глава региона в свою очередь поблагодарил жительницу района за добрые слова.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.