Доля дорог в нормативном состоянии в Псковской области выросла вполовину

20:03, 09 декабря 2024, ПАИ

Жители Бежаницкого муниципального округа выразили обеспокоенность в связи с неудовлетворительным состоянием дороги от пересечения с трассой Пушкинские Горы – Локня в сторону Дедовичского района. Вопрос поступил на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова через платформу обратной связи на «Госуслугах».

Кроме того, пришёл вопрос из Струг Красных. В 2023 году была отремонтирована часть дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. Жители спрашивают, когда будет выполнен ремонт остальной части трассы до Струг Красных.

«Доля дорог в нормативном состоянии выросла вполовину. Если раньше их было менее 30 %, то сейчас уже 45 %», – отметил глава региона Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов прокомментировал ситуацию в муниципалитетах: «В Стругах Красных 17,5 километра приведут в нормативное состояние, а в Бежаницком муниципальном округе приступим к долгосрочной работе, в следующем году приведём в порядок ещё пять километров».

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.