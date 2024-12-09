Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с очисткой водопроводной воды в Пскове

19:30, 09 декабря 2024, ПАИ

Ситуацию с умягчением воды в Пскове прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

К главе региона обратилась жительница Пскова, которая отметила, что водопроводную воду невозможно очистить фильтрами – остаётся осадок.

«Давняя проблема Пскова – наличие извести в воде. Было обращение к президенту, и он нашу просьбу поддержал. Благодаря федеральной поддержке были проведены необходимые работы по строительству станции умягчения воды», – отметил Михаил Ведерников.

Сейчас проводятся все мероприятия по пусконаладке и оформлению документов, уточнил губернатор. «Вопрос под контролем. Рассчитываю, что в самое ближайшее время он будет решён окончательно и станция полноценно будет работать в инфраструктуре обеспечения жителей и питьевой водой, и той, которую используют для отопления, потому что с этим тоже большие проблемы: батареи забиваются за сезон», – подчеркнул глава региона.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.