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Общество

Занятия в Пустошкинском центре образования планируют начать в январе

После новогодних каникул дети пойдут в отремонтированный Пустошкинский центр образования, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

О ходе ремонтных работ главу региона спросила многодетная мама из Пустошки Кристина Белокурова. «Нынешние условия привносят неудобства и неразбериху. Есть ли информация о завершении работ? Есть ли возможность посодействовать введению здания в эксплуатацию?» – спросила она.

Губернатор обратил внимание на то, что подрядчик нарушил сроки исполнения работ по контракту.

«Не самый ответственный подрядчик. Почти на два месяца сроки сместились. По нашим оценкам, до конца года все работы должны быть завершены и после новогодних каникул детки пойдут в новую школу. Мы в ежедневном режиме работаем так, чтобы это получилось», – сказал он.

Отметим, Пустошкинский центр образования создан в 2015 году в результате реорганизации сети образовательных учреждений Пустошкинского района и состоит из двух дошкольных отделений и общеобразовательной школы.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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