О перспективах созданного в Псковской области ГосGPT рассказал Михаил Ведерников
О перспективах созданного в Псковской области ГосGPT рассказал губернатор региона Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.
Он подтвердил, что для внутреннего пользования тестовая версия чата, который ищет нужную информацию в нормативных документах, уже запущена. «Работает неплохо, по основным темам система уже даёт вразумительные справки, но систему ещё нужно учить, – прокомментировал Михаил Ведерников. – У нас в планах сначала запуск ГосGPT для госслужащих, и только потом его запуск для работы в рамках обращений».
Михаил Ведерников анонсировал поездку на федеральную конференцию AI-journey, которая состоится 11 декабря. Там будущее псковского проекта ГосGPT предстоит обсудить с крупным партнёром.
«Рассчитываю, что мы эту систему обкатаем и запустим в массы», – добавил Михаил Ведерников.
Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. В этом году на неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Те вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу, позже их авторы обязательно получат ответы.
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