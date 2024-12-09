О перспективах созданного в Псковской области ​ГосGPT рассказал Михаил Ведерников

19:06, 09 декабря 2024, ПАИ

О перспективах созданного в Псковской области ​ГосGPT рассказал губернатор региона Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Он подтвердил, что для внутреннего пользования тестовая версия чата, который ищет нужную информацию в нормативных документах, уже запущена. «Работает неплохо, по основным темам система уже даёт вразумительные справки, но систему ещё нужно учить, – прокомментировал Михаил Ведерников. – У нас в планах сначала запуск ГосGPT для госслужащих, и только потом его запуск для работы в рамках обращений».

Михаил Ведерников анонсировал поездку на федеральную конференцию AI-journey, которая состоится 11 декабря. Там будущее псковского проекта ГосGPT предстоит обсудить с крупным партнёром.

«Рассчитываю, что мы эту систему обкатаем и запустим в массы», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. В этом году на неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Те вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу, позже их авторы обязательно получат ответы.