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Общество

Михаил Ведерников рассказал о мерах для обеспечения качественного образования в Псковской области

О мерах для обеспечения качественного образования в Псковской области, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Скриншот прямой линии

Сотрудник ЦУРа Ксения Кузьмина обратилась к главе региона с вопросом о том, какие меры планирует принять руководство региона для обеспечения качественного и доступного образования, включая сохранение традиционных форм обучения, уменьшение зависимости от цифровых платформ и создание условий для полноценного участия учителей, родителей и учеников в образовательном процессе.

«Вопрос очень общий. Мы реализуем целый национальный проект, в нём много подразделов: капитальные ремонты, строительство школ, обновление классов, введение дополнительных возможностей, поэтому всё что в этой части запланировано мы будем реализовывать. Знаю, что есть и с учебниками проблемы, это тоже у нас в фокусе внимания находится», – отметил Михаил Ведерников.

Что касается дистанционного обучения, то во всём должен быть баланс, уточнил губернатор. «Моя точка зрения, что онлайн-обучение, безусловно, нужно, интересно, но оно должно дополнять очное обучение», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона заметил, что у правительства региона не стоит задача, чтобы «родители мучались на дистанционном обучении».

«Мы консультируемся с экспертами, в том числе с теми, кто курирует нашу систему здравоохранения, профильными специалистами. Мы консультируемся с нашим Роспотребнадзором. Очень адресно и взвешенно старались подходить к принятию тех или иных решений», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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Михаил Ведерников рассказал о мерах для обеспечения качественного образования в Псковской области

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