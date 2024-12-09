Здание стационара филиала областной больницы отремонтируют в Кунье

20:31, 09 декабря 2024, ПАИ

Когда в посёлке Кунья будет полноценная больница и в ней будут работать местные врачи, спросил житель посёлка Григорий Булочкин у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время его прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«У нас действительно есть муниципалитеты с серьёзным дефицитом врачей. В куньинской больнице укомплектованность меньше 40 % и это проблема. Она решается приёмом врачей из соседних и областных учреждений. Они работают по записи один-два раза в неделю», – отметил глава региона.

Губернатор также уточнил, что ведутся работы по приведению в порядок инфраструктуры учреждения. «Ремонт стационара предполагается на 2025-2026 годы. Находится там будет приятнее и также будет новое оборудование», – сказал Михаил Ведерников и добавил, что вместе с этим ведётся работа по привлечению молодых кадров в сельскую местность, разрабатываются новые меры поддержки.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.