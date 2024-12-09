Спортивные залы в двух корпусах ПсковГУ планируют отремонтировать

20:01, 09 декабря 2024, ПАИ

На вопрос о состоянии спортивных залов в ПсковГУ ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«Я хочу сказать, что у нас очень эффективный, ответственный, результативный и неравнодушный ректор. Сколько сделано за последние несколько лет – такого объёма работ в ПсковГУ не было никогда. Наш университет участвует в огромном количестве программ и проектов, достаточно серьёзные средства привлекаются в виде грантов. Я помню, как выглядел ПсковГУ изнутри в 2017 и 2018 годах и, собственно, какое настроение было у студентов. Сейчас кардинально всё поменялось. Однако хочу подчеркнуть, что зданий много, инфраструктура большая и объём работ просто огромный. Я уверен, что и в отношении этой инфраструктуры, о чём сейчас было сказано [о спортивных залах. – ПАИ], есть планы, но нужно понимать, что многие вещи сразу отремонтировать нельзя, нужно делать проект, на который нужно найти средства, а затем уже проводить строительно-монтажные работы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также переадресовал этот вопрос ректору ПсковГУ Наталье Ильиной. По её словам, пять лет назад вуз был на 85 % изношен.

«Развивая спортивную инфраструктуру в социальном блоке, университет пошёл по следующему формату. Во-первых, мы осуществляем капитальный ремонт наших закрытых стадионов: на улице Красноармейской полностью введён в эксплуатацию наш спортивный комплекс», – сказала она.

Кроме того, спортивные объекты появляются и в общежитиях, уточнила Наталья Ильина.

«Спортивная площадка ГТО на улице Карла Маркса, где ребята могут сдать нормативы и получить дополнительные бонусы. Естественно, у вуза впервые за долгое время появился новый открытый стадион около учебно-лабораторного корпуса. Спасибо вам, ведь именно при содействии правительства Псковской области «Газпром» по своей соцпрограмме ввёл наш стадион в эксплуатацию», – сказала Наталья Ильина.

Два больших зала есть на улице Льва Толстого и в главном корпусе на площади Ленина, уточнила ректор.

«Что касается главного корпуса мы полностью сделали проектно-сметную документацию и прошли экспертирование. В следующем году мы надеемся получить целевое финансирование, министерство устно уже дало подтверждение. Что касается Льва Толстого, это громадный комплекс, ряд спортивных залов. Есть проектно-сметная документация, а в 2026 году надеемся получить финансирование», – заключила она.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.