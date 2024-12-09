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Общество

Михаил Ведерников: Работа по догазификации идёт большими темпами

Какими темпами в Псковской области проходит догазификация и как выстроена работа по подключению домов к газу, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Фото: ПАИ

В кол-центр прямой линии поступило несколько обращений от жителей региона по поводу темпов газификации. «Это вертикально интегрированная кампания, правительство области формально ни на каком уровне влияния не имеет, она нам не подчиняется. Но я хочу поблагодарить руководство за конструктивное взаимодействие, большое количество обращений связано с тем, что темпы газификации достаточно большие», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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