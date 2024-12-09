Установить детскую площадку на улице Яна Фабрициуса попросила Михаила Ведерникова псковичка
Установить детскую площадку и помочь в благоустройстве двора на улице Яна Фабрициуса у дома № 2/17 попросила жительница Пскова Анастасия у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.
«Мы, конечно, установим площадку, но пользуясь случаем, я хочу призвать жителей пользоваться теми инструментами, которые на сегодняшний день есть. Они действенные, их много, в том числе ТОС», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Кроме того, он уточнил, что завтра с депутатами отдельно обсудят вопрос увеличения грантового конкурса.
Конкретно на счёт этой дворовой территории Михаил Ведерников дал слово главе Пскова Борису Елкину.
«Действительно, по данному адресу есть вопросы к детской площадке, а именно её отсутствию и, конечно, же мы поставим её уже в следующем году», – сказал Борис Елкин.
Однако, Михаил Ведерников заметил, что площадку необходимо поставить в этом году, поскольку сильные морозы ещё не наступили и есть такая возможность. «Я дам площадку, ваша задача будет только установить», – сказал Михаил Ведерников.
Что касаемо благоустройства, Борис Елкин уточнил, что с двух сторон уже сделаны проезды, а в части самой дворовой территории будет проведена проверка.
«Вы правильно сказали, что у нас есть ТОС, в том числе «Формирование комфортной городской среды», и мы также на городском уровне постараемся увеличить объём финансирования по ТОС. Я думаю, что мы с жителями местными поработаем в части их, так скажем, самоорганизации и вступлении в это движение, чтобы потом можно было продолжить всем вместе благоустраивать территорию», – заключил Борис Елкин.
Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.
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