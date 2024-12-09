Псковская область сумела достичь самого низкого показателя дефицита врачей

19:10, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковская область сумела достичь самого низкого за последние десятилетия показателя дефицита врачей и среднего медперсонала. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос, созданный искусственным интеллектом.

Дефицит медицинских кадров в Псковской области на сегодняшний момент – 305 врачей и 500 средних медработников. «Это много, конечно, но это самый низкий показатель за последние десятилетия. Напомню, что в 2018 года мы начинали работу с дефицитом в размере 1 200 врачей», – сказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, определённые плоды дают и региональные, и федеральные меры поддержки. «Тема остаётся в фокусе внимания, вопросов там ещё достаточно», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что по региональной программе обновляются посты скорой медицинской помощи. Из 10 запланированных объектов в эксплуатацию введены четыре здания – в Новосокольническом, Псковском и Палкинском районах и в Локнянском муниципальном округе.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. В этом году на неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Те вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу, позже их авторы обязательно получат ответы.