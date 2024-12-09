В поликлинике № 1 Великих Лук отремонтируют рентген-аппарат

20:20, 09 декабря 2024, ПАИ

Рентген-аппарат в поликлинике № 1 Великих Лук отремонтируют, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Соответствующий вопрос главе региона задала местная жительница Зинаида Токарева. По её словам, аппарат не работает уже длительное время, поэтому людям приходится искать по всему городу рентген. Кроме того, в учреждении есть проблемы с работой маммографического и томографического аппаратов.

«У вас трагическая ситуация не с рентген-аппаратом, а в целом с медициной. И часть оборудования, к сожалению, была осознанно выведена из оборота для того, чтобы маршрутизировать пациентов в платные клиники. Я уже об этом говорил не раз, это отдельная тема для разбирательства», – подчеркнул глава региона.

Именно по этой причине была проведена реформа, в рамках которой больницу и поликлинику Великих Лук присоединили к Псковской областной клинической больнице, пояснил он.

«Рентген-аппарат долго стоял, никто им не занимался, на сегодняшний день вопрос находится под контролем комитета. Мы делаем всё, чтобы в максимально короткие сроки в Великих Луках здравоохранение и все медицинские услуги стали доступными, как и в Пскове, и проводились на высоком уровне», – отметил губернатор.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.