В Дедовичском районе торжественно открыли мемориальную доску памяти погибшего участника СВО

18:19, 09 декабря 2024, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски погибшему при исполнении воинского долга ученику Пожеревицкой школы – Виталию Елисееву, прошёл в Дедовичском районе сегодня, 9 декабря. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

На фасаде школы появилась мемориальная доска, к которой возложили цветы в знак уважения к подвигу. В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие Виталия, Геннадий Афанасьев, глава Дедовичского района, педагоги и учащиеся школы, жители деревни, представители администрации муниципалитета.

Право открыть памятную мемориальную доску было предоставлено сыновьям погибшего Героя – Алексею и Кириллу.

«Уверена, что подрастающему поколению нужно помнить и чтить память настоящих героев России, истинных патриотов своей Родины. Наша школа будет помнить и гордиться подвигами Елисеева Виталия Владимировича», – отметила директор школы Галина Космачкова.

