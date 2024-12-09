О доступности лекарственных препаратов на селе рассказала Марина Гаращенко
Насколько доступны жителям деревень лекарственные препараты, рассказала председатель комитет по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.
Жительница Плюсского округа обратилась к Михаилу Ведерникову по поводу того, что в селе закрылась аптека и приходится ездить в райцентр.
«Насколько я помню, закрылась коммерческая аптека. Мы эту тему в прошлом году достаточно подробно обсуждали с депутатами областного Собрания. Тогда было принято решение обеспечить продажу лекарств в ФАПах. Такая опция сейчас есть: если лекарств нет в наличии, то их можно заказать – и их привезут», – отметил губернатор.
Ситуация с продажей лекарств индивидуальным предпринимателем находится под контролем, подчеркнула Марина Гаращенко: «У данного индивидуального предпринимателя есть действующая лицензия. Как только она будет отозвана, буквально за несколько дней мы организуем получение лицензии Стругокрасненской межрайонной больницей, и коллеги начнут продажу лекарственных препаратов».
Также, по словам Марины Гаращенко, на сегодняшний день, чтобы не оставлять жителей без лекарств, фельдшер ФАПа помогает с их обеспечением.
Глава региона также поручил направить заявительницу к фельдшеру, чтобы решить её проблему.
Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.
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