Пять улиц временно останутся без света в Великих Луках 10 декабря

18:22, 09 декабря 2024, ПАИ

Пять улиц временно останутся без света в Великих Луках 10 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 10:00 до 15:00 планируют отключить электроэнергию на улицах Литвиниховской, Горицкой, Золотковской, Горицкие Пруды, Молочная Горка.

Электроэнергию отключат в связи с проведением ремонтных работ, уточнили в городской администрации.