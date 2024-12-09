Пять улиц временно останутся без света в Великих Луках 10 декабря
Пять улиц временно останутся без света в Великих Луках 10 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
С 10:00 до 15:00 планируют отключить электроэнергию на улицах Литвиниховской, Горицкой, Золотковской, Горицкие Пруды, Молочная Горка.
Электроэнергию отключат в связи с проведением ремонтных работ, уточнили в городской администрации.
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