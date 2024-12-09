Освещение и дорогу сделают возле лицея № 4 в Пскове

20:26, 09 декабря 2024, ПАИ

На плохое освещение и дорогу пожаловались губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову ученики лицея № 4 Пскова в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Учреждение находится на улице Коммунальной. По словам школьников Полины и Влада, возле школы темно, из шести фонарей работают только два. Кроме того, короткая дорога к лицею находится в плохом состоянии, рассказали они.

«Заасфальтировать в этом году точно не сможем, потому что сезон уже закончен и заводы останавливаются. Но что-то сделаем уже в этом году, чтобы можно было ходить и было светло, а в следующем году будем планировать капитальный ремонт», – отметил губернатор.

Глава Пскова Борис Елкин в свою очередь подчеркнул, что освещение будет сделано в этом году, а междворовый проезд отремонтируют в следующем.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.