Около 5 млрд рублей выделено в Псковской области на повышение надёжности электроснабжения

19:45, 09 декабря 2024, ПАИ

Около пяти миллиардов рублей выделено в Псковской области на повышение надёжности электроснабжения, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Жители региона обратились в кол-центр прямой линии с проблемами, касающимися регулярных отключений электроэнергии или её отсутствия. Глава региона, отвечая на эти вопросы, отметил, что разработана и утверждена трёхлетняя программа повышения надёжности электроснабжения в Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» с объёмом финансирования мероприятий около пяти миллиардов рублей.

«33 единицы высокопроходной техники будет закуплено до марта. Это позволит существенно снизить сроки приведения линий в порядок, устранения обрывов. Работы по ремонту сетей, замене трансформаторов запланированы на 2025 и 2026 годы. Связано это с тем, что необходимо закупать дополнительно оборудование, расходные материалы. Я рассчитываю, что за эти три года в значительной степени надёжность энергосетевого комплекса в регионе будет достигнута», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.