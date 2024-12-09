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Общество

Дополнительные 173 млн рублей получит Псковская область на новые меры поддержки семей

Наряду с работой по нацпроектам регионам даётся возможность корректировать те или иные меры поддержки. В связи с этим в Псковской области решено внедрить три меры поддержки семей. Из федерального бюджета дополнительно на это будет выделено 173 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Фото: ПАИ

Среди существующих мер поддержки, на которые псковички могут рассчитывать при рождении первого ребёнка, – единовременная денежная выплата 100 тысяч рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребёнка, ежемесячная выплата (1 613 рублей) в связи с рождением и воспитанием ребёнка женщинам в возрасте до 25 лет включительно при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет, погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тысяч рублей семьям при рождении первого ребёнка.

Многодетным семьям в собственность предоставляется участок земли, выдаётся соцвыплата на приобретение жилья, если родилось сразу трое детей. Также можно получить льготы по оплате физкультурно-спортивных услуг, субсидию до 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования в рамках программы догазификации, обеспечивается и бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха.

Малоимущие многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на региональный материнский капитал в размере 107 500 рублей, на ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на ежегодную выплату (1 400 рублей) на твёрдое топливо, на бесплатный проезд в автобусе и бесплатное питание школьникам и студентам.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. В этом году на неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Те вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу, позже их авторы обязательно получат ответы.

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